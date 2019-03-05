شكرا لقرائتكم خبر عن البرلماني الدولي : النساء يشكلن ربع " نواب " العالم والان نبدء بالتفاصيل
ذكر الاتحاد البرلماني الدولي الثلاثاء أن النساء يشكلن نحو ربع عدد النواب في البرلمانات في أنحاء العالم، بعد مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين في 2018.
ويرصد الاتحاد الذي تأسس في 1889 ليكون واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، منذ عقود عدد النساء اللواتي يتم انتخابهن للبرلمانات الوطنية.
وفي 1995 لم تتعد نسبة النساء في برلمانات العالم 11,3%، وارتفعت إلى 18,3% في 2008، ووصلت إلى 24,3% العام الماضي، بحسب بيانات أحدث تقارير الاتحاد.
وكانت الزيادة عام 2018 مقارنة مع 2017 متواضعة نسبيا لم تتعد 1%.
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