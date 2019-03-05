شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 مشاكل بيئية تهدد العالم والان نبدء بالتفاصيل
ذكر تقرير الأمم المتحدة بأن التدخلات البشرية في الطبيعة تنطوي على خطر التسبب في آثار وعواقب بعيدة المدى على كوكبنا، حسبما أوضحت رئيسة البرنامج، جويس موسيا.
وأشارت موسيا إلى أن تقنية مقص كريسبر الجيني يمكن أن تسهل تعديل البكتريا وراثيا في المستقبل عما هو عليه الآن.
ورغم أن هذا التعديل ستكون له الكثير من المميزات إلا أن إطلاق البكتريا المعدلة وراثيا يمكن أيضا أن ينطوي على "آثار بعيدة المدى و نتائج غير مقصودة".
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر 5 مشاكل بيئية تهدد العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.