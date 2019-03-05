شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 مشاكل بيئية تهدد العالم والان نبدء بالتفاصيل

بداية من ذوبان التربة الصقيعية وحتى الهندسة الوراثية، ذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكبر خمس مشاكل بيئية تهدد العالم مستقبلا، ومن بينها أيضا تقطيع أواصر أوطان الكائنات الحية في المستقبل والتعامل الخاطئ مع التغير المناخي وإنتاج النتروجين بكميات مفرطة.

ذكر تقرير الأمم المتحدة بأن التدخلات البشرية في الطبيعة تنطوي على خطر التسبب في آثار وعواقب بعيدة المدى على كوكبنا، حسبما أوضحت رئيسة البرنامج، جويس موسيا.

وأشارت موسيا إلى أن تقنية مقص كريسبر الجيني يمكن أن تسهل تعديل البكتريا وراثيا في المستقبل عما هو عليه الآن.

ورغم أن هذا التعديل ستكون له الكثير من المميزات إلا أن إطلاق البكتريا المعدلة وراثيا يمكن أيضا أن ينطوي على "آثار بعيدة المدى و نتائج غير مقصودة".