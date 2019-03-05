اعلنت الشرطة البريطانية، عن العثور على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات في لندن، بحسب "روسيا اليوم".
وفتح قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تحقيقاً بعد العثور على 3 عبوات ناسفة بمطار "هيثرو" ومطار "لندن سيتي" ومحطة قطارات "واترلو" بالعاصمة لندن.
وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان لها أن العبوات الناسفة يدوية الصنع وصغيرة الحجم، مضيفة أنها "تبدو قادرة على إشعال حريق صغير عند فتح الطرود الموضوعة فيها".
وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحوادث "على أنها أحداث مرتبطة ببعض"، مشيرة إلى استمرار التحقيق "بشأن الدوافع".
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