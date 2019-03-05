مكتب "الجزيرة" القطرية بواشنطن في مهب الريح.. النصب عنوانه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجزيرة القطرية.. نصب وتضليل مستمر
هددت باسمة الغصين مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط بمقاضاة مكتب قناة "الجزيرة" في واشنطن، حيث أخلت الأخيرة باتفاقها المادي معها.
وأكدت الغصين، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أنها قاطعت بالفعل "الجزيرة" ولن تظهر على شاشتها مجددا، خصوصا بعد الطريقة المهينة التي تعاملت بها المحطة معها وأخلت باتفاقها معها، وهو ما قد يضعها في مشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب في أمريكا.
رسالة شديدة اللهجة
وأوضحت الغصين أن سياسة "اللف والدوران" التي انتهجها مكتب قناة "الجزيرة" في واشنطن قد يعرض مستقبلها في السياسة الأمريكية للخطر، خصوصا أن لديها تصريحا أمنيا خاصا حيث إنها عملت في البيت الأبيض، ولكن أي مشكلة قد تسببها "الجزيرة" مع مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن مستحقاتها المالية، قد يعرض هذا التصريح الأمني الخاص للخطر.
وفي رسالة شديدة اللهجة وجهتها الغصين لمسؤولي "الجزيرة" في الدوحة وواشنطن، أكدت أنها لن تسمح أبدا بهذه المهزلة، وسوف تلجأ للقضاء الأمريكي بشكل أسرع من قدرات القناة على الاستيعاب.
وقالت إنها مرشحة للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة، وإنها لا تريد أي مهازل بسبب "الجزيرة" مع مصلحة الضرائب.
وقد خصت باسمة الغصين، لـ"العين الإخبارية"، بالمراسلات مع "الجزيرة"، والتى أرسلت منها نسخه بالفعل للمحاسب القانوني، والمحامي الخاص بها.
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