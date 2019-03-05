الان تتابع من بينها سلطنة عمان.. 10 دول جديدة على القائمة السوداء لـ”تهريب الأموال” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز، الثلاثاء، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.
وفي اجتماع يُعقد غدا الأربعاء، من المنتظر أن يتبنى مندوبو الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة، لكنهم مازالوا يدرسون إضافة دولة برمودا التابعة لبريطانيا إلى القائمة، حسبما قال المسؤول.
وستُضاف سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي إلى القائمة الجديدة، التي تضم حاليا ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.
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