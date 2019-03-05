الان تتابع حادث كارثي جديد في مصر.. 6 قتلى وعشرات المصابين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، في حادث مروري مروع على طريق “القاهرة – الإسكندرية” في مصر. وتصادمت سيارات عدة مع بعضها بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار، وتوقفت الحركة المرورية لمدة طويلة على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي دمنهور التعليمي وكفر الدوار.

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