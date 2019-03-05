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نشطاء سودانيون يؤكدون نجاح الإضراب عن العمل في الخرطوم

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جدة - عمرو شويل سجل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلو شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، بعد دعوة “تجمع المهنيين” لإضراب عن العمل ليوم واحد دعما للمظاهرات المستمرة منذ أشهر.

ودعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى إضراب عن العمل اليوم، في خطوة نحو “عصيان مدني شامل يهدف لشل الحكومة السودانية”.

وقال نشطاء، إن شوارع في الخرطوم وبانت بأم درمان غربي العاصمة باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.

 

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