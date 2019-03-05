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الشرطة البريطانية تعثر على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات

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فتح قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تحقيقا بعد العثور على 3 عبوات ناسفة بمطار "هيثرو" ومطار "لندن سيتي" ومحطة قطارات "واترلو" بالعاصمة لندن.

 

وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان لها أن العبوات الناسفة يدوية الصنع وصغيرة الحجم، مضيفة أنها "تبدو قادرة على إشعال حريق صغير عند فتح الطرود الموضوعة فيها".

 

وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحوادث "على أنها أحداث مرتبطة ببعض"، مشيرة إلى استمرار التحقيق "بشأن الدوافع".

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كما أكدت الشرطة أن حركة الطيران في المطارين وحركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالحادث وتتواصل بشكل معتاد.

 

هذا ولم تعتقل الشرطة بعد أحدا على ذمة التحقيق.

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