فتح قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تحقيقا بعد العثور على 3 عبوات ناسفة بمطار "هيثرو" ومطار "لندن سيتي" ومحطة قطارات "واترلو" بالعاصمة لندن.
وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان لها أن العبوات الناسفة يدوية الصنع وصغيرة الحجم، مضيفة أنها "تبدو قادرة على إشعال حريق صغير عند فتح الطرود الموضوعة فيها".
وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحوادث "على أنها أحداث مرتبطة ببعض"، مشيرة إلى استمرار التحقيق "بشأن الدوافع".
كما أكدت الشرطة أن حركة الطيران في المطارين وحركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالحادث وتتواصل بشكل معتاد.
هذا ولم تعتقل الشرطة بعد أحدا على ذمة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تعثر على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.