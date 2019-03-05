الحريري يأمل في تحضير مشاريع اتفاقيات لتقوية العلاقات مع السعودية

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن يتم التحضير لمشاريع اتفاقيات لتقوية العلاقات بين بلاده والسعودية.

جاء ذلك خلال ترؤس الحريري جانباً من الاجتماع التنسيقي للوفد التقني الذي يزور السعودية في 10 و11 مارس (آذار) الحالي، من أجل التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-السعودية، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

والهدف من زيارة الوفد التقني، بحسب البيان "هو البحث في مواضيع التعاون بين البلدين وبت صورة نهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطروحة من الجانبين، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا وزيارة الرئيس الحريري للمملكة لرعاية توقيع الاتفاقيات في وقت لاحق".

ونقل البيان عن الحريري قوله في بداية اللقاء، "نعلق آمالاً كبيرة على جهودكم، ونأمل منكم أن تقوموا بتحضير مشاريع الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين لبنان والمملكة، ولما فيه مصلحة لبنان. أنتم تعرفون عمق العلاقة التي تربط بين بلدينا وما قامت به المملكة من أجل لبنان، وما قدمه اللبنانيون للمملكة أيضاً، ولكن لا بد من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تعكس طموحات البلدين وحجم الفرص الموجودة للتعاون".

وتابع، "كلكم تلاحظون منذ الإعلان عن رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان التأثير الإيجابي من خلال زيادة تدفقهم إلى البلد، ونحن نريد تسهيل هذا الأمر وتفعيله من خلال الاتفاقات المرتقبة بين البلدين".