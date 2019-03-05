شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى بهجمات في الكونغو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غوما) قتل سبعة أشخاص اليوم (الثلاثاء)، ثلاثة منهم في هجمات بالسواطير، في أعمال عنف جديدة في شرق الكونغو الديموقراطية، بحسب مسؤولين.

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