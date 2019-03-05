شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن الشرطة اعتقلت الحارس إيهاب أبو غزالة أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط، وحوّلته إلى مركز توقيف واعتقال في المدينة للتحقيق معه.



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