شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اللبنانية توقف 3 سوريين لانتمائهم إلى داعش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بيروت)أوقفت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة اللبناني اليوم (الثلاثاء) في محلتي سوق الأحد وبسوس بجبل لبنان، كلا من السوريين (م.م)، (م.أ) و (ج.ك)، بجرم الإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وبنتيجة التحقيق معهم اعترف الموقوفون بالإنتماء إلى التنظيم الإرهابي والقتال إلى جانبه سابقًا في سورية.
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