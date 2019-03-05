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نائب الرئيس اليمني يلتقي غريفيث وقبائل حجور تقود المواجهات في حجة

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض، عدن، حجة)

التقى نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح اليوم (الثلاثاء)، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشار نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومماطلتها في الإنسحاب، وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام بما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.

ميدانياً، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني، اليوم، خلال المعارك الضارية التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق محافظة حجة، شمال غربي اليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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