شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الباكستانية تمنع غواصة هندية من دخول مياهها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراتشي) أعلنت البحرية الباكستانية اليوم (الثلاثاء)، أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها، وسط تفاقم التوتر بين الدولتين النوويتين. أعلنت البحرية الباكستانية اليوم (الثلاثاء)، أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها، وسط تفاقم التوتر بين الدولتين النوويتين. ويأتي الإعلان بعد أيام من اشتباك جوي نادر من نوعه بين الهند وباكستان في أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل، فيما وجهت نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.



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