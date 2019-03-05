شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء المحاصرين من آخر جيوب داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية) خرج مئات الأشخاص المحاصرين، اليوم (الثلاثاء)، من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، حيث تشن قوات سورية الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية هجومها الأخير، تمهيداً للقضاء على التنظيم الذي أثار الرعب حول العالم.

خرج مئات الأشخاص المحاصرين، اليوم (الثلاثاء)، من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، حيث تشن قوات سورية الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية هجومها الأخير، تمهيداً للقضاء على التنظيم الذي أثار الرعب حول العالم.

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