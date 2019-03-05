ترامب يندد بتحقيق جديد يجريه الديمقراطيون بشأن الدائرة المقربة له

أ ش أ

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحقيق الجديد الذي يجريه الديمقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه بالاصطياد في الماء العكر.

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء 5 مارس: “إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا”، مضيفا: “أن الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه”.

ويشتبه الديمقراطيون، الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، في ارتكاب ترامب عددًا من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله.

يشار إلى أن اللجنة القضائية قد طلبت أمس معلومات من 81 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بترامب، والتي يمكن أن تكشف عن عرقلة محتملة للعدالة واستغلال السلطة من جانب الإدارة وترامب شخصيًا.

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