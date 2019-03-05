أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء 5 مارس، من تحرير مواقع جديدة، شمالي محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمبر نت”، عن أبطال اللواء الأول حرس حدود، قوله إن “قوات الجيش حررت خلال تلك المعارك سلسلة جبال (الربعة) الاستراتيجية وجبال (بركان)، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعده ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار”.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يُحرر مناطق جديدة شمالي الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.