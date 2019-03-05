شكرا لقرائتكم ميليشيات الحوثي تقصف مستشفى ومنشآت مدنية بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كثفت ميليشيات الحوثي قصفها للمنشآت الحيوية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، ضمن تصعيدها العسكري المتزامن مع رفضها الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي نص على انسحابهم من موانئ ومدينة الحديدة.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن الميليشيات الحوثية عاودت الساعات الماضية قصف مستشفى 22 مايو ومجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، رغم خلوهما من أية أهداف عسكرية للمقاومة المشتركة.

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وأكد أن القصف أحدث مزيداً من الأضرار في المنشأتين المدنيتين اللتين سبق أن تعرضتا للقصف عشرات المرات من قبل الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة محاولات تسلل فاشلة صوب الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة.

ويتزامن التصعيد العسكري من قبل ميليشيات الحوثي في ظل استمرار رفضها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى، والذي كان مقررا بداية الأسبوع الماضي إلا أن الميليشيات أعلنت تأجيل الانسحاب إلى أجل غير مسمى.