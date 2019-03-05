كارلوس غصن يؤكد أنه "بريء" وسيدافع "بقوة" عن نفسه

اسماء السيد - باريس: قال الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان كارلوس غصن في بيان الثلاثاء أنه "بريء" وسيدافع "بقوة" عن نفسه بمواجهة اتهامات "لا أساس لها" بمخالفات مالية ضده في اليابان.

وعبر في بيان نشره محاموه في باريس عن "الامتنان اللامحدود لعائلتي وأصدقائي لدعمي خلال هذه المعاناة الرهيبة" وذلك تزامنا مع إعلان محكمة طوكيو الموافقة على الافراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر من التوقيف.

وأضاف "أود أيضا أن أشكر الجمعيات والناشطين في حقوق الانسان في اليابان والعالم الذين يجتهدون لاحترام مبدأ قرينة البراءة وضمان محاكمة عادلة".

وكان محاميه جونيشيرو هيروناكا أعلن سابقا للإعلام أنه نظرا لساعات عمل المصارف من المستحيل جمع مساء الثلاثاء في طوكيو مبلغ المليار ين (8 ملايين يورو) المطلوب للكفالة وأن الإجراء بعد أن استأنف مكتب النيابة العامة القرار لإبقاء غصن في السجن سيطبق الأربعاء.

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واعتبر أن مؤتمرا صحافيا لغصن بعد أن أمضى أكثر من 100 يوم في السجن "سيكون أمرا جيدا".

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مدخوله بين عامي 2010 و2018 حيث أن هناك 9,23 مليار ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها حسب ما ورد في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة.

كما انه متهم أيضا باستغلال الثقة.

