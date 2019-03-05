قيومجيان التقى سفيرة سويسرا وبحث مع وفد المبادرة النسوية الأورومتوسطية بتعزيز التعاون

التقى وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، المديرة الإقليمية لـ"المبادرة النسوية الأورومتوسطية" بوريانا جونسون، ترافقها مديرة المكتب الوطني لورا الخوري والمستشارة بريغيتا الاني. وتناول البحث مشروع "تمكين الولوج إلى خدمات الحماية وتعزيز مشاركة النساء النازحات بشكل عام والنازحات ضمن الداخل والنساء في المجتمع المضيف"، الّذي ينفّذ بتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي للأزمة السورية (MADAD).
ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية و"المبادرة النسوية الأورومتوسطية"، بتوسعة أطر المساعدات الإنسانية المقدّمة للنساء والأطفال المحتاجين للمساعدة في لبنان، والمؤمّنة عبر مراكز الخدمات الانمائية الاثني عشر التابعة للوزارة والمنتشرة في المناطق كافّة وهي تعمل ضمن هذا المشروع.
كما استقبل قيومجيان، السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز، في زيارة تعارف، تناولا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين.
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