البطريرك الراعي التقى المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة وقائد الدرك

أوضح المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ "لقاءه بالبطريرك الراعي شكّل فرصة سعيدة وخصوصًا أنّه حصل بعد فترة وجيزة من تسلّمي لمهامي الجديدة في لبنان".

وبيّن "أنّنا ناقشنا عددًا من المواضيع المهمّة على صعيد لبنان والتطورات الّتي تشهدها المنطقة، ومنها ما له علاقة بحضور الجماعات المسيحية في البلدان الّتي تعمل فيها الأمم المتحدة"، مركزًا على أنّ "كلّنا نعلم أنّ وضع المسيحيين في بعض البلدان صعب جدًّا، ولكن لحسن الحظ يعتبر لبنان بلدًا استثنائيًّا بين البلدان الّتي تحيط به، حيث نلمس فيه بوضوح التعايش والتفاهم بين مختلف الطوائف، والّذي أثمر اتفاقات أمّنت الاستقرار في هذا البلد".

كما التقى الراعي، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي يرافقه قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمر وقائد سرية جونية العقيد سعد كيروز.

وبالمناسبة، أثنى الراعي على "عمل قوى الأمن الداخلي في حفظ النظام وتوطيد الأمن"، منوّهًا بـ"الدور الّذي تقوم به في مجال تطبيق القانون وحماية الحريات العامة ومكافحة الجرائم".