افادت معلومات صحافية بأن "العقيد علي طه تسلم اليوم قيادة سرية المطار من سلفه العقيد بلال الحجار الذي تسلم رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طه تسلم قيادة سرية المطار والحجار رئاسة المباحث الجنائية في الشرطة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.