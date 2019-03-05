ريفي: التابع لمشروع إيران ليس مؤهلا لأن يصدر الأحكام بالوطنية ومحاربة الفساد

لفت الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "من إتهام الرئيس بشير الجميل بالعمالة الى إتهام الرئيس فؤاد السنيورة بالفساد وقبلها تعميم تهمة الإرهاب، يُثبت الفريق المستقوي بالسلاح أنه يجهل تركيبة لبنان"، متوجهاً إلى "حزب الله" بالقول: "التابع لمشروع إيران والذي يغرق بالفساد ويغطي الفاسدين ليس مؤهلاً لأن يكون مرشداً يصدر الأحكام بالوطنية ومحاربة الفساد".

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