"هجوم إرهابي" داخل سجن فرنسي.. والمهاجم يرفض تسليم نفسه

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 30 عاما

وذكرت مراسلتنا أن السلطات الأمنية في سجن "كوندي سور سارث" تعتقد أن السجين يحمل حزاما ناسفا، فيما تتحدث وزيرة العدل عن "هجوم إرهابي".

ونقل موقع "فرانس تيفي أنفو" عن وزيرة العدل، نيكول بيلوبيت، قولها "البصمة الإرهابية في هذا الهجوم موجودة".

وذكر الموقع الفرنسي أن المهاجم، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، ضرب حارسين بالسكين، ثم صرح أنه يحمل حزاما ناسفا قابلا للانفجار.

وتم نقل الحارسين المصابين، اللذين لا يعانيان من إصابة خطيرة، إلى المستشفى.

وتابع المصدر أن السجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 30 عاما، بتهم تتعلق بالاختطاف والحبس القسري والسطو المسلح.