سامح شكرى: نرصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا

كتب - أحمد جمعة محسن البديوى
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم ، مضيفا نرصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا
وقال "شكرى" خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه الجزائرى والتونسى، إن الحل " الليبى - الليبى " كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، رافضًا التدخلات الخارجية ، مضيفا نرحب بكل الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى ونتفق مع جهود المبعوث الأممى، ونحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا".
وأشار...
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