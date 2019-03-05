سامح شكرى: نرصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا

كتب - أحمد جمعة محسن البديوى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم ، مضيفا نرصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا

وقال "شكرى" خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه الجزائرى والتونسى، إن الحل " الليبى - الليبى " كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، رافضًا التدخلات الخارجية ، مضيفا نرحب بكل الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى ونتفق مع جهود المبعوث الأممى، ونحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا".

وأشار...