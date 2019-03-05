أعلن وزير وزير الموارد البشرية الماليزي كولا سيجاران، "انضمام ماليزيا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، لتصبح بذلك العضو الـ124 في المحكمة منذ تأسيسها في 2002.

وكانت حكومة ماليزيا قد تعهّدت في وقت سابق، بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعدّ المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب، وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمّة أو تكون غير راغبة بالقيام بها.

لكن المحكمة الّتي تتّخذ من لاهاي مقرًّا لها، واجهت انتقادات عدّة جرّاء إصدارها أحكامًا بتبرئة شخصيات بارزة. وكانت بوروندي أوّل دولة تغادر المحكمة في 2017، بينما أعلنت الفيليبين نيّتها الانسحاب منها.