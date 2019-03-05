برلماني ايراني: نظام آل سعود يمول زمرة "خلق" الارهابية

اعلن عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي محمد ابراهيم رضائي ان "نظام آل سعود يمول الجماعات الارهابية بما فيها زمرة "خلق" الارهابية التي كانت دوما اداة لتمرير السياسات الاستعمارية البريطانية والاميركية وبعض دول المنطقة واوروبا ضد ايران".

ولفت إلى ان "الشعوب الحرة واليقظة في العالم تعلم منذ سنوات بان السعودية تتحمل نفقات انشطة زمرة "خلق" الارهابية وباقي الجماعات الارهابية في العالم"، مؤكداً أنه "يبدو ان اميركا تسعى من جديد الى نهب مصادر السعودية ولا تولي اهمية لانكشاف حقيقة آل سعود ، فسيادة السعودية مهزوزة لان اميركا اخذت تضحي حتى بحلفائها وتفضح ما يقترفه آل سعود خلف الكوليس".

واشار الى ان "الاستكبار العالمي يخشى وعي الشعب الايراني وتواجده في الساحة"، لافتاً إلى ان "اميركا كانت تخطط لحشد كل العالم ضد ايران في مؤتمر وارسو ولحسن الحظ واجه مخططهم الفشل وغاب في البيان الختامي للمؤتمر اي ذكر لايران فيه".

وتابع: "ان زمرة "خلق" الارهابية التي تحظى بتمويل من اميركا وبعض دول المنطقة بذلت ما بوسعها ومن خلال شراء الذمم لحشد تجمع على هامش مؤتمر وارسو ولكن مسيرات ذكرى انتصار الثورة العملاقة احبطت كل مخططاتهم".