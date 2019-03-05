أردوغان: نشرع في بناء نفق لا مثيل له بالعالم

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "أعمال الدراسة الفنية لمشروع نفق من 3 طوابق لا مثيل له في العالم قد بدأت"، موضحاً أن "النفق يتيح في الساعة الواحدة مرور 75 ألف راكب عبر خط السكك الحديدية بداخله"، مبيناً أن "الطرق المخصصة للسيارات داخل النفق، تتيح عبور 120 ألف سيارة في اليوم الواحد".

وأكد أن "المشروع سينفذ عبر التعاون مع القطاع الخاص، وفق نظام "التشييد والتشغيل ونقل الملكية للدولة"، مشيرا إلى أن "أعمال الدراسة الفنية للمشروع ستنتهي خلال العام الحالي".