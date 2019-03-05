لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "أعمال الدراسة الفنية لمشروع نفق من 3 طوابق لا مثيل له في العالم قد بدأت"، موضحاً أن "النفق يتيح في الساعة الواحدة مرور 75 ألف راكب عبر خط السكك الحديدية بداخله"، مبيناً أن "الطرق المخصصة للسيارات داخل النفق، تتيح عبور 120 ألف سيارة في اليوم الواحد".
وأكد أن "المشروع سينفذ عبر التعاون مع القطاع الخاص، وفق نظام "التشييد والتشغيل ونقل الملكية للدولة"، مشيرا إلى أن "أعمال الدراسة الفنية للمشروع ستنتهي خلال العام الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: نشرع في بناء نفق لا مثيل له بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.