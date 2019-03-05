الملك الأردني ينتقد تسريب وثائق حكومية عن تعيينات بوظائف حكومية

انتقد الملك الأردني عبدالله الثاني "تسريب وثائق حكومية حول تعيينات لأشخاص في وظائف بمؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا".

ولفت إلى أنه "أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".

وواجهت الحكومة الأردنية خلال الأيام الأخيرة هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد بعد تسريب عدة وثائق تكشف أسماء لأشخاص عينوا في مناصب ووظائف حكومية.