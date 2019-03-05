أمير قطر: زيارة النمسا تأتي في إطار مد الجسور مع أوروبا

لفت أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى ان "زيارته إلى النمسا، الإثنين والثلاثاء، تأتي في إطار استراتيجية لمد جسور التعاون والصداقة عبر دول القارة الأوروبية"، مشيراً إللا أن "مباحثاتي في فيينا سترفع علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق إلى المستوى الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة".

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