البحرية الباكستانية أعلنت أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها الإقليمية

أعلنت البحرية الباكستانية "أنّها منعت غواصة هندية من دخول مياهها الإقليمية"، وسط تفاقم التوتر بين الدولتين النوويتين. وبيّنت أنّ "الغواصة الهندية لم تتعرّض للاستهداف، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الحفاظ على السلام". بدورها، أكّدت البحرية الهندية أنّ "قواتها البحرية تبقى منتشرة بما تمليه الضرورة". ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اشتباك جوي نادر من نوعه بين الهند وباكستان في أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل، فيما وجّهت نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.

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