البيت الابيض: ترامب يلغي امتيازات تجارية تستفيد منها تركيا والهند

أعلن البيت الابيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارًا بإلغاء امتيازات تجارية تستفيد منها تركيا والهند في إطار برنامج لدعم الدول النامية"، موضحاً أنه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأميركي أعلن اليوم أنّ الولايات المتحدة تعتزم إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية".

وذكر أن "سبب هذا القرار هو أن هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج"، لافتاً إلى أن "الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري معا، ولكن لسببين مختلفين".

وأوضح أن "الهند وعلى الرغم من وعودها فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات".