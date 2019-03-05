حاملة طائرات "شارل ديغول" الفرنسية تتوجه إلى المتوسط لمحاربة "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" غادرت ميناء تولون، بعد أعمال ترميم استمرت 18 شهرًا، لتنضم إلى فرقاطات وغواصة طوربيد نووية في البحر المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع الفرنسية إلى أن مجموعتها البحرية ستشارك في غضون شهر، مع قوات أخرى من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في تنفيذ مهام محاربة تنظيم "داعش".

وستشارك حاملة الطائرات الفرنسية في شهر أيار، في مناورات "رمسيس" المصرية - الفرنسية، وفي تموز، ستشارك في مناورات فرنسية هندية في فارونا. ومن المتوقع أيضًا مشاركتها في تدريبات مشتركة مع اليابان في المحيط الهندي.

وذكرت الوزارة أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" لا تعتزم دخول بحر الصين الجنوبي، حيث تعمل بكين بنشاط على تعزيز نفوذها.