خارجية الأردن: إيران أفرجت عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أنّ "السلطات الإيرانية نفّذت قرارًا بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين أردنيّين كانت احتجزتهم منذ كانون الأول الماضي، لدخولهم مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ، حين كانوا في رحلة صيد في الإمارات".
وأوضح في بيان، أنّ "السلطات الإيرانية سلّمت الأردنيين إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الأردن في طهران، تمهيدًا لسفرهم"، مبيّنًا أنّ "عملية تسليم الأردنيين المحتجزين جاءت بناءً على قرار الإفراج الّذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين، وتضمّن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة، كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية".
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