وصول لافروف إلى الكويت كثالث محطات جولته الخليجية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الكويت في ثالث محطات جولته الخليجية التي استهلها من قطر الإثنين ثم طار منها إلى السعودية.

وكان في استقبال لافروف، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير "أيهم عبد اللطيف العمر"، وسفير الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والكويت هي المحطة الثالثة في جولة وزير الخارجية الروسي التي تشمل أيضا الإمارات وتستمر حتى الخميس.