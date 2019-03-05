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وصول لافروف إلى الكويت كثالث محطات جولته الخليجية

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الكويت في ثالث محطات جولته الخليجية التي استهلها من قطر الإثنين ثم طار منها إلى .

وكان في استقبال لافروف، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير "أيهم عبد اللطيف العمر"، وسفير الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والكويت هي المحطة الثالثة في جولة وزير الخارجية الروسي التي تشمل أيضا الإمارات وتستمر حتى الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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