المفوضية الأوروبية: لاحترام حرية التعبير والتجمع في الجزائر

دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوشيانتشيتش، إلى "احترام حرية التعبير والتجمع في الجزائر"، حيث تستمرّ التظاهرات احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة.

ولفتت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إلى "أنّنا عندما نتكلّم عن التظاهر، نذكر بأنّ حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري"، مبيّنةً "أنّنا ننتظر التحقّق من ممارسة هذه الحقوق سلميًّا، وأن تضمن في إطار دولة القانون".

وشدّدت كوشيانتشيتش على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وعلى تعهّد بروكسل العمل على مواصلة ترسيخ علاقاتنا، بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديموقراطية والازدهار".

وكان قد تظاهر اليوم آلاف الطلاب مجدّدًا في العاصمة ومدن جزائرية عدّة، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ورفضوا وعوده بإجراء إصلاحات وتنظيم انتخابات مبكرة.