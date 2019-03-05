العربية: الطرود المشبوهة في لندن كانت تحمل طوابع أيرلندية

أفادت قناة "العربية" بان "الطرود المشبوهة في لندن كانت تحمل طوابع أيرلندية". وكانت قد قناة "سكاي نيوز عربية" قد ذكرت أنّ "الشرطة البريطانية تحقّق في 3 أجسام مشبوهة في أماكن مختلفة في لندن، من بينها مطار سيتي ومحطة قطارات".

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