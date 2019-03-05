أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "القوات الجوية ستقوم بتاريخي 6 و7 آذار 2019 اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 24:00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، رياق، حامات، القليعات ومدرسة القوات الجوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: القوات الجوية ستنفذ في 6 و7 آذار طيرانا ليليا بين بيروت ورياق وحامات والقليعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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