الترشيشي نوه بقرار اللقيس باعادة دخول البطاطا المصرية

نوه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي بقرار وزير الزراعة حسن اللقيس باعادة دخول البطاطا المصرية ولاسيما ان السوق اللبنانية بحاجة اليها في مثل هذه الايام والموجودة على مرفأي بيروت وطرابلس وان تكون الكمية الاخيرة وعدم السماح بادخال اي كيلو اضافي من البطاطا المصرية.
واكد الترشيشي عقب نهاية اجتماع المستوردين مع الوزير اللقيس الذي انعقد بعد ظهر امس ان "المستوردين ملتزمين بعدم ادخال اي كمية اضافية من البطاطا المصرية".
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