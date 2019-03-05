قام "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" من خلال مكتبه في لبنان، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة- دار الفتوى، بتوزيع 3,215 فرشة و1,920 سلة غذائية على 1,920 عائلة سورية لاجئة في منطقتي العيرونية ووادي خالد - شمال لبنان وشبعا- جنوب لبنان، ضمن ثلاث محطات متتالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان وزع مساعدات على 1920 عائلة نازحة بالعيرونية ووادي خالد وشبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.