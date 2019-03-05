انتخاب هيثم جمعة رئيسا للمنتدى اللبناني للتنمية والهجرة

تم انتخاب مدير عام الخارجية السابق هيثم جمعة رئيسا للهيئة الإدارية للمنتدى اللبناني للتنمية والهجرة، كما ضمت الهيئة كل من عبد المولى الصلح نائباً للرئيـــس، انطوان منســـى أميناً للسـر، عـزت عيد أميناً للصندوق، سعدى فخري مسؤولة عن التنمية، جهاد العقـل محاسبــاً، أحمـد عاصــي ممثلاً للجمعية تجاه الحكومة، نيقولا فيعانــي مستشــــار، د.حسن نعنوع مستشار.

واشار البيان الى ان المنتدى هو جمعية لبنانية تهتم بأمور المهاجرين اللبنانيين الإنسانية والإجتماعية، وهي جمعية إنسانية غير سياسية وغير دينية وهي مستقلة ومنفتحة على كل المهاجرين اللبنانيين للتعاون معهم في حقلي التنمية والهجرة وفي معالجة أوضاعهم ومساعدتهم لدى المراجع الرسمية والدولية. واكد ان المنتدى هو شخصية معنوية قائماً بذاته وليس بديلاً عن أي مؤسسة اغترابية وهو يمد يده إلى كل المهتمين من الجمعيات اللبنانية ذات العلاقة وخاصة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. والمنتدى بأشخاصه وإدارته مستعدون للمساهمة في كل ما يجمع الشمل.

والمنتدى اللبناني للتنميـــــة والهجرة هو جمعية لبنانية تأسست عام 2018 لضرورة المشاركة عن طريق التعاون والتكامل مع المؤسسات المحلية الرسمية والأهلية، في ورشة تطوير وتحسين أحوال المواطنين من خلال إستغلال الموارد والطاقات المتاحة في مكانها الصحيح، والإفادة من قدرات المغتربين المادية والمعنوية في عملية التنمية والنهوض بالوطن الأم.