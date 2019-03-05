قمر الدين عرض مع زواره لتحسين منطقة القبة وتفعيل العمل البلدي والتقى وفدا جامعيا من بيروت

التقى رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، في مكتبه في القصر البلدي، وفدًا من جمعية "بسمة وزيتونة"، ضمّ آمنة الجمعة وريان عثمان، الّتي أوضحت أنّ "الجمعية تنفّذ بالتعاون مع بلدية طرابلس مشروع "مشاركة مجتمعية لتحسين منطقة القبة"، بتمويل من المنظمة العالمية للهجرة الكندية (iom)، من خلال تشكيل لجنة من أهالي منطقة القبة للقيام بتحسين الوضع".

وأوضحت أنّ "اللجنة اتّفقت على القيام بمبادرة لتنفيذ حديقة في القبة بين شارع الحريري وشارع الأميركان"، مبيّنةً أنّ "مشروع الحديقة عبارة عن ثلاثة أقسام: الأول ملعب رياضي، والقسمان الآخران يحتويان ألعاب أطفال ومراجيح وغيرها، اضافة إلى سياج للحديقة وآخر للملعب".

كما التقى قمر الدين وفد "اللجنة التأسيسية لهيئة التنسيق للعمل الاهلي البلدي"، الّتي تضمّ عبد الناصر المصري وباسم عساف، في حضور ممثل البلدية في الهيئة المستشار الإعلامي محمد سيف.

وعرض الوفد، للنظامين الداخلي والاساسي للهيئة، والجمعيات والنقابات والروابط واللجان المنتسبة للهيئة، وضرورة تفعيل العمل المشترك لتكون إطار تنظيمي يحدد أسس التعاون بين المجتمع المدني والإدارة المحلية ممثلة بالبلدية.

إلى ذلك، التقى وفدًا طالبيًّا بيروتيًّا من نادي "Discover Lebanon" في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ترأسته زينب البتول السبيتي وشارك فيه العشرات من طالبات النادي وطلابه.