اشارت مصادر لقناة الـ lbc الى ان " زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد الى لبنان عكست امتعاض الحكومة الاميركية من تراجع دور الفريق السيادي في لبنان ومن سيطرة حزب الله على الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـlbc: زيارة ساترفيلد عكست إمتعاض أميركا من سيطرة حزب الله على الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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