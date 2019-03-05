إدانة متهم بارتكاب جريمة قتل خنقا داخل احد المستشفيات

أنزلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاماً، بحق الموقوف محمود الحسن، وجردته من حقوقه المدنية، ووضعه قيد الحجز الاحترازي الى حين شفائه، لإقدامه في 21 حزيران 2017، على قتل الفلسطيني علي عزّام قصداً عن طريق الخنق، داخل مستشفى ساشي ميدكال "البيطار، فيما برأت المتهم حسين محمود من التدخل في هذه الجريمة لعدم توفر العناصر الجرمية بحقه.

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