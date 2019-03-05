قائد الجيش بحث مع وفد من المؤسسة الدولية للإدارة والسياسة العامة بأوضاع لبنان والمنطقة

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدًا من المؤسسة الدولية للإدارة والسياسة العامة "FIIAPP"، يرافقه وفد من السفارة الإسبانية ومن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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