وديع كنعان: نسبة حجوزات السياح الخليجيين في الفنادق تعدت الـ50 المئة

لفت رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان إلى ان "نسبة حجوزات السياح الخليجيين في الفنادق تعدت الـ50 المئة مقارنة بالسنة الماضية"، مشيراً إلى "اننا نرى السعوديين والكويتيين في فنادقنا ببيروت ومن غير الممكن الوصول إلى مليون سائح خليجي لأن الامر غير واقعي".

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