السفير الهولندي: سنعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

أكد السفير الهولندي يان والتمن، خلال غداء تكريمي أقامه رئيس الجمعية اللبنانية-الهولندية للأعمال محمد سنو على شرف وزير الاتصالات محمد شقير في مطعم "لومايون" -الاشرفية، ان "سفارة بلاده في لبنان تعمل جاهدة على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين"، مشيرا الى ان "حجم التبادل التجاري كان ناجحا السنة الماضية، وان العمل يجري على انجاحه هذه السنة ايضا".

وأثنى على تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا انه "من خلال لقاءاته مع المسؤولين لمس اصرارا على تطبيق الاصلاحات في لبنان ومحاربة الفساد"، مشددا على انه "رأى في أعين الوزراء الذين التقاهم نية لإحداث التغيير، خصوصا من اجل تطبيق شروط مؤتمر سيدر لحصول لبنان على الاموال المخصصة منه".

وقال: "الرسالة الاهم اننا نريد ان نرى افعالا حقيقية وصلبة في مجال تحقيق الاصلاحات"، مؤكدا ان بلاده ستبقى شريكة وداعمة للبنان في هذا المجال.