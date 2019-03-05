كتلة المستقبل أكدت وقوفها الى جانب السنيورة: للكف عن السياسات الكيدية

اكدت كتلة المستقبل على "اهمية ورش العمل الرقابية والتشريعية القائمة في المجلس النيابي، وعلى الدور الذي تضطلع به اللجان النيابية المختصة في هذا المجال، لا سيما ما يتصل بملفات الاصلاح الاداري ومواكبة البرنامج الحكومي للنهوض الاقتصادي واطلاق عجلة النمو وتطوير الخدمات في كافة المناطق".وجددت الكتلة دعوتها الى "حماية الفرصة المتاحة لانطلاق المشروع الاستثماري وخطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي، والتوقف عن سياسات الغرق في السجالات العقيمة والحملات التي تتولاها بعض وسائل الاعلام بهدف تعطيل هذه الفرصة واسقاط البرنامج الحكومي في دوامة المناكفات والكيديات السياسية اليومية"، لافتة الى "الحملة التي استهدفت الزيارة الاخيرة لبيار دوكين، الموفد الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر سيدر، وتضعها في خانة الرسائل السياسية المشبوهة والمحاولات غير البريئة لتعكير الدور الذي تقوده فرنسا لدعم ومساعدة لبنان"، واشارت الى ان "التوجهات التي حددها وطالب بها الموفد الفرنسي تقع في مكانها الصحيح، وهي تتكامل، شكلا ومضمونا، مع المسار الذي اختارته الحكومة اللبنانية مع المجلس النيابي، للمباشرة في ورشة الاصلاحات الادارية والمالية المطلوبة، وأي كلام آخر يسوّقه البعض عن انتداب اقتصادي واملاءات غربية على لبنان، هو محاولة لتضليل الرأي العام اللبناني وحجب الانظار عن اهمية الدعم الذي يوليه المجتمع الدولي والعربي للبنان".

وفي بيان له نوهت الكتلة ب"المطالعة المالية والادارية والسياسية التي قدمها رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي"، ودعت الى "التعامل مع ارقامها ووقائعها بعيداً عن المزايدات والاصطفافات المعروفة"، وكررت في الوقت ذاته "وقوفها الى جانب السنيورة، وتدين الحملات التي تستهدف النهج الاقتصادي والسياسي الذي يمثله مع كافة الذين نذروا أنفسهم لخدمة لبنان والدولة الى جانب الشهيد رفيق الحريري".

ودعت الكتلة في هذا المجال الى "الكف عن السياسات الكيدية، الى مقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتجنيب البلاد المزيد من التخبط في السجالات والمعارك التي لا طائل منها".