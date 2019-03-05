شقير: ماض في اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لتحسين أداء قطاع الاتصالات

لفت وزير الاتصالات محمد شقير خلال غداء تكريمي أقامه رئيس الجمعية اللبنانية-الهولندية للأعمال محمد سنو على شرفه في مطعم "لومايون" -الاشرفية إلى "أنني أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الاعمال اللبناني - الهولندي الصديق محمد سنو على هذا الحفل الرائع، الذي يجمعني بزملائي وأصدقائي في القطاع الخاص، وهذا بالنسبة إلي يشكل على الدوام مصدر فرح وسرور وإيماني كبير بالقطاع الخاص، ومجلس الأعمال اللبناني- الهولندي يشكل مثالا نفتخر به، لامكان هذا القطاع وقدرته على بناء العلاقات في الخارج وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني في مختلف انحاء المعمورة".

وأشار إلى أنه "مما لا شك فيه، ان هولندا بلد متقدم وله موقعه في اوروبا والعالم، ولديه الكثير من الميزات التفاضلية على المستوى الاقتصادي خصوصا الخبرات الواسعة في مجال الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والاستثمار والنفط والغاز وغيرها وهنا لا بد من توجيه الشكر لمجلسكم الكريم على هذا الدور الرائد الذي يلعبه بنقل هذه الخبرات والممارسات الفضلى التي نحتاجها لتحسين مستوى أداء اقتصادنا وانتاجيته".

وأكد أن "رئيس الحكومة سعد الحريري مصمم على تجاوز كل العقبات والمطبات، كي لا تنحرف حكومة "الى العمل" عن مسارها الصحيح، وهو مسار الاصلاحات الشاملة والمباشرة بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر وتحديث القوانين"، مشيراً إلى أنه "ليس أمامنا إلا طريق واحد لاخراج البلد من عنق الزجاجة، وهو يتمثل بالتزام التضامن الحكومي وباعتبار إنقاذ البلد قضية لا تعلو عليها أي قضية، والعمل بروحية فريق العمل وبقلب واحد وإرادة واحدة في هذا السبيل، على كل نحن متفائلون، وهذا يبرره معرفة جميع القيادات بحجم التحدي ومدى دقة الوضع وتأكيدها أكثر من مرة التزام مطلبات المرحلة".

وأضاف شقير: "أما بالنسبة الى وزارة الاتصالات، فقد أجريت منذ تسلمي مهامي عددا كبيرا من الاجتماعات، وسأستمر على هذا المنوال، لانني سأكون بشكل دائم بحاجة للاستماع الى الجميع، وخصوصا القطاع الخاص، للتقدم الى الأمام"، مشيراً إلى "أنني ماض حتى النهاية في اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لتحسين أداء قطاع الاتصالات وتنميته في مختلف المجالات، وصولا الى انهاء مد شبكة الألياف البصرية لتوفير الانترنت السريع الذي يساعد في جذب الشركات العاليمة، وكذلك مد كابلات بحرية بين اوروبا ولبنان لاعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت في المنطقة".