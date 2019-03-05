الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية بحث بحماية الصناعات الوطنية

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، ضمّ نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، حسن اللقيس، محمد شقير، منصور بطيش وحسن مراد.

وتركّز البحث خلال الاجتماع على موضوع حماية بعض الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، من الإغراق والمضاربة الخارجية.